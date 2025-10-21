Anita Mazzotta torna al Grande Fratello e spiega: “Era una volontà di mia madre”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello e tra le varie cose i telespettatori hanno assistito al ritorno di Anita Mazzotta.

La gieffina era uscita dalla casa più spiata dagli italiani per motivi personali e tutti hanno subito pensato che si trattasse della madre. Ai suoi compagni di avventura aveva infatti raccontato che la donna era gravemente malata. Anita Mazzotta ha dovuto affrontare un enorme dolore causato dalla perdita della madre e dopo un periodo di assenza ha deciso di proseguire il suo percorso al Grande Fratello, ieri sera infatti è rientrata in gioco.

Dopo la morte della madre Anita Mazzotta è tornata al Grande Fratello: la gieffina spiega perché è tornata nella casa

Per molti la sua è una scelta discutibile, sul web infatti c’è chi ha commentato dicendo che al suo posto non sarebbero riusciti a tornare nella casa del Grande Fratello. Altri utenti l’hanno invece capita e pensano che le farà bene continuare l’esperienza televisiva perché la aiuterà ad affrontare il suo dolore.

La gieffina ieri sera dopo essere rientrata nella casa ha spiegato il motivo della sua decisione, ha infatti detto di voler continuare questa avventura perché lo aveva promesso alla madre. In merito a ciò Anita Mazzotta ha detto: “Ho richiesto di tornare perché comprensibile o meno come scelta era una promessa, era una sua precisa volontà“, dopodiché ha aggiunto: “Non volevo pensare al fuori, ci voglio pensare più avanti”.