Danto nello sconforto al GF Vip, Valeria lo consola: “Noi siamo con te, facciamo scudo”

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Giancarlo Danto nelle scorse ore è apparso giù di morale al Grande Fratello Vip, ciò che è successo con Megan Ria lo ha gettato nello sconforto. Si è reso conto di aver dato amicizia alle persone sbagliate nella casa e quando Valeria Marini gli ha detto che è un outsider lui si è augurato che la gente da casa lo veda.

La soubrette ha provato a consolarlo vedendolo amareggiato, a parer suo è uno dei protagonisti di questa edizione e gli ha consigliato di non dare peso a certe situazioni. Al concorrente ha assicurato che loro sono dalla sua parte e che devono fare scudo da ora in poi. Valeria Marini lo ha motivato con le sue parole, mentre chiacchieravano ha provato a fargli capire che deve cambiare alleati nella casa.

Valeria Marini sostiene Danto al Grande Fratello Vip e cerca di tirarlo su: cosa gli ha detto la gieffina nella casa

Durante il loro confronto, la soubrette stellare ha cercato di rassicurare il suo compagno di avventura e lo ha invitato a pensare a sé stesso, gli ha anche detto che farà con loro i balletti. Lei capisce che non gli sia andata affatto giù il tradimento di Megan e gli ha dato ragione perché anche lei pensa che la ballerina abbia sbagliato nei suoi confronti.

Valeria Marini ha consigliato a Giancarlo Danto di non continuare a concentrarsi sulla vicenda di Megan ma di concentrarsi su sé stesso. Ha poi aggiunto: “Non ti far accalappiare, fai muro“. Mentre parlavano la gieffina gli ha detto di immaginare un cono di luce, una piramide di luce così le cattiverie rimbalzeranno. Anche lei ha vissuto momenti delicati al Grande Fratello Vip e se fosse dipeso da alcuni concorrenti lei sarebbe già andava via dal programma.