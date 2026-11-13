Un Posto al Sole, spoiler 13 novembre 2026: Michele e Silvia provano a convincere Renato ma…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 13 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Damiano sta cercando di convincere la Cimmino a perseguire anche l’altra pista in merito all’omicidio di Stefano Mori. Il poliziotto continua ad essere convinto che non sia stata Greta ad uccidere l’imprenditore, con il quale ha avuto in passato una clandestina relazione.

Spoiler Un posto al sole 13 novembre 2026: Ferri prende una decisione, Mariella e Guido litigano

Per Silvia e Michele è stato un duro colpo scoprire che il valore della casa è decisamente più alto di quanto immaginavano, ma non sono ancora pronti ad arrendersi. Da molti anni vivono in quella casa, dove sono racchiusi tutti i loro ricordi, e non vorrebbero andare via.

La Graziani e il marito proveranno a convincere Renato a venirsi incontro in merito all’acquisto della casa, trovando una cifra che possa andare bene ad entrambi. Nella trattativa, però, si intrometterà qualcuno che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. Rendendosi irreperibile Greta ha aggravato notevolmente la sua situazione, adesso si trova in carcere e Ferri per stare vicino a Cristina prenderà un’importante decisione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che scoppierà un litigio tra Mariella e Guido a causa del cane, però sarà proprio Diablo a farli riconciliare.