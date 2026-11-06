Valeria Marini attacca Andreas Muller al GF Vip e scatena gli haters contro di lui: “Fate bene”

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Andreas Muller con i suoi attacchi contro Valeria Marini ha profondamente deluso la showgirl al Grande Fratello Vip, lei non ha per niente digerito ciò che ha detto nei suoi confronti.

Il ballerino l’ha accusata di essere ipocrita e falsa, ha anche detto che è insopportabile nella casa più spiata dagli italiani. Negli ultimi giorni non ha perso occasione per provocare la concorrente e lei è più volte sbottata. Valeria Marini si è lasciata andare ad uno sfogo mentre parlava con Alex Belli, durante il quale non ha usato parole gentili nei confronti di Andreas Muller.

Valeria Marini tira in ballo gli haters di Andreas Muller al GF Vip: la gieffina vuole che tutti si scaglino contro il ballerino

Il gieffino l’ha delusa molto, a parer suo avrebbe potuto parlare con lei se alcune cose che ha fatto non gli sono piaciute. Non tollera il fatto che l’abbia definita ipocrita perché pensa di essere tutto nella vita tranne quello, ha poi detto di essere la persona più sincera del mondo.

Visibilmente infastidita Valeria Marini, riferendosi al ballerino, ha detto: “Ma chi crede di essere? Poi lui dice che è pieno di hater, dovete ascoltare, fate bene“. Dopo aver ribadito che moltissime persone odiano Andreas Muller, la gieffina ha detto che lei ha una fanbase composta da due milioni di persone, ha poi aggiunto: “Mi ha offeso e dovete andargli tutti contro“.