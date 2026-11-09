Carlotta Cocina contro il flirt di Varsi e Megan al GF Vip: “Fanno la finta coppia per salvarsi”

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È scoppiata la passione tra Megan Ria e Alessandro Varsi al Grande Fratello Vip, ma sono in molti a non credere al loro improvviso flirt, tra questi anche l’ex fidanzata del gieffino, Carlotta Cocina.

Un commento dell’ex di Varsi sui social l’ha fatta finire nella bufera, queste le sue parole: “Immagina qualcuno che mangia oro e finisce per fingere di mangiare m*rda“. In molti l’hanno accusata di essere razzista, lei ci ha tenuto a precisare che non si riferiva assolutamente al colore della pelle di Megan Ria, ha anche detto di essere stata fidanzata con un ragazzo di colore.

Carlotta Cocina si difende dagli attacchi sui social e si scaglia contro Varsi e Megan: i due fingono al GF Vip?

L’ex fidanzata di Alessandro Varsi ha spiegato il motivo del suo commento dicendo che a parer suo la storia tra il gieffino e Megan Ria è strafinta. Si è poi scagliata duramente contro la gieffina dicendo che le fanno schifo le persone che prima vanno con uno e poi con il suo amico, ricordando che lei fino a poco tempo fa stava frequentando uno dei migliori amici di Varsi nella casa, si riferiva a Giacomo Gallani.

Dopo aver accusato l’ex di essere un infame ha detto che a lui non piacciono le ragazze di colore, a lei lo diceva sempre. Carlotta Cocina ha ricordato che la gieffina per due mesi non ha mai considerato Varsi, lui non solo non l’ha scelta per la rosa ma ha anche fatto dei sessuali commenti su di lei chiamandola ‘giocattolo’. La ragazza ha poi concluso dicendo: “Per salvarsi entrambi, perché sennò non vanno in finale, allora fanno la finta coppia da disperati“.