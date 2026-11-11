Ore 14 Sera, anticipazioni 12 novembre: il caso Serena Mollicone e la lettera di Sollecito ad Alberto Stasi

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Nuovo appuntamento con Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile in prima serata su Rai 2. La puntata di giovedì 12 novembre accenderà i riflettori su due casi che continuano a far discutere l’opinione pubblica: l’omicidio di Serena Mollicone e il delitto di Chiara Poggi.

Tra documenti esclusivi, nuovi filmati e testimonianze inedite, la trasmissione analizzerà alcuni degli aspetti più controversi delle due vicende giudiziarie. Quali novità emergeranno sul caso Serena Mollicone? Cosa contengono i nuovi materiali dedicati al delitto di Garlasco? E perché si parla della lettera che Raffaele Sollecito ha inviato ad Alberto Stasi?

Ore 14 Sera: nuovi interrogativi sul caso Serena Mollicone

Uno dei temi centrali della puntata riguarderà il caso di Serena Mollicone, la giovane uccisa ad Arce nel 2001.

Nel corso di Ore 14 Sera verrà analizzato un documento esclusivo dedicato alla vicenda. La trasmissione mostrerà inoltre un filmato che potrebbe riaccendere il dibattito su alcuni aspetti collegati alla morte del brigadiere Santino Tuzi, figura considerata fondamentale nella ricostruzione del caso.

Il programma approfondirà gli elementi emersi negli ultimi mesi e proporrà un confronto sulle diverse interpretazioni investigative.

Ore 14 Sera: Garlasco torna al centro della puntata

Ampio spazio sarà dedicato anche al delitto di Chiara Poggi.

La redazione di Ore 14 Sera proporrà nuovi video e testimonianze che contribuiranno ad arricchire il dibattito su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. L’obiettivo sarà quello di analizzare gli ultimi sviluppi e le questioni che continuano a dividere esperti e opinione pubblica.

La trasmissione tornerà quindi a esaminare documenti e ricostruzioni che negli ultimi mesi hanno riportato il caso al centro dell’attenzione mediatica.

Ore 14 Sera: la lettera di Sollecito ad Alberto Stasi

Tra gli argomenti affrontati nel corso della serata ci sarà anche la lettera che Raffaele Sollecito ha scritto ad Alberto Stasi.

Il documento evidenzia alcuni aspetti che, secondo Sollecito, presenterebbero analogie tra le rispettive vicende giudiziarie. La trasmissione analizzerà il contenuto della lettera e le riflessioni che ha generato nel dibattito pubblico.

Ad affiancare Salvo Sottile ci saranno diversi ospiti e opinionisti chiamati a commentare documenti, immagini e sviluppi processuali. Tra questi Moreno Pisto, Marco Strano, Ilenia Petracalvina, Carlo Taormina, Barbara Fabbroni e Roberta Capua, che contribuiranno all’analisi dei temi affrontati nel corso della puntata.