Le Iene, anticipazioni 12 novembre: cybersicurezza, il caso Jessica Scarpa e novità su Nessy Guerra

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Nuovo appuntamento in prima serata con Le Iene, il programma di Italia 1 condotto da Veronica Gentili, affiancata da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Anche questa settimana la trasmissione alternerà inchieste, attualità e storie che hanno acceso il dibattito pubblico negli ultimi mesi.

Tra i temi principali ci saranno gli attacchi hacker che stanno colpendo l’Europa, la vicenda di una giovane madre malata di tumore alla ricerca di nuove cure e gli ultimi sviluppi sul caso di Nessy Guerra. Di cosa si parlerà nella puntata del 12 novembre de Le Iene? Quali servizi andranno in onda? E chi saranno gli ospiti presenti in studio?

Le Iene: focus sulla cybersicurezza e sugli attacchi hacker

Uno dei servizi principali della serata porterà la firma di Matteo Viviani.

L’inviato analizzerà il fenomeno degli attacchi informatici che nelle ultime settimane hanno interessato diversi Paesi europei. Attraverso il contributo di esperti del settore, il servizio proverà a spiegare quali rischi corrono cittadini e aziende e quali strumenti possono aiutare a proteggere dati e sistemi informatici.

L’inchiesta si concentrerà anche sulle possibili vulnerabilità che rendono alcune realtà produttive più esposte alle minacce digitali.

Le Iene: la storia di Jessica Scarpa e il dibattito sui farmaci oncologici

Nel corso della puntata Gaetano Pecoraro racconterà la storia di Jessica Scarpa, madre di due figli che combatte contro un tumore al pancreas.

Il servizio approfondirà il tema dell’accesso alle cure innovative e delle difficoltà che molti pazienti affrontano per ottenere trattamenti particolarmente costosi. La vicenda aprirà anche una riflessione più ampia sulla disponibilità di alcuni farmaci e sulle modalità con cui vengono concessi ai malati che potrebbero beneficiarne.

L’inchiesta affronterà quindi una questione che coinvolge sanità, ricerca e diritto alle cure.

Importanti novità sul caso Nessy Guerra

Spazio anche agli sviluppi che riguardano Nessy Guerra, protagonista di una complessa vicenda che negli ultimi mesi ha assunto rilievo internazionale.

La trasmissione seguirà gli ultimi eventi emersi dopo l’arresto dell’ex marito della donna e racconterà le conseguenze che questa decisione ha avuto sulle persone coinvolte nella vicenda.

Il servizio di Roberta Rei mostrerà inoltre alcuni passaggi successivi agli ultimi sviluppi del caso, ricostruendo gli aspetti umani e familiari di una storia che continua a far discutere.

Ad arricchire la puntata ci saranno anche gli ospiti in studio Malika Ayane, Claudia Pandolfi ed Edoardo Bove, che affiancheranno il cast de Le Iene nel corso della serata.