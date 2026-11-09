GF Vip, Giacomo Gallani contro Megan e Varsi: “Questo avvicinamento mi sa tanto di convenienza”

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Giacomo Gallani al Grande Fratello Vip ha provato a lungo a fare colpo su Megan Ria, senza mai nascondere l’interesse che provava per lei, anche dopo i suoi rifiuti. Il loro rapporto è stato altalenante nella casa più spiata dagli italiani, ma dopo qualche indecisione lei sembrava propensa ad iniziare una frequentazione.

L’ex gieffino ad un certo punto si era convinto di piacere alla ballerina, lei aveva anche fatto alcune battute sul fatto di continuare a vedersi dopo il reality, da qualche giorno però ha iniziato un flirt con Alessandro Varsi. Il loro avvicinamento ha stupito moltissimi telespettatori e c’è chi si dice convinto che stiano solo provando a catturare l’attenzione al Grande Fratello Vip.

Megan Ria e Alessandro Varsi complici al GF Vip, Giacomo Gallani li attacca sui social: cosa pensa del loro flirt

Tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram l’ex concorrente, visibilmente deluso e sorpreso, ha fatto sapere che più volte Megan Ria gli aveva detto che né Varsi né Roncaccia erano i suoi tipi perché troppo ‘etero basic’ per lei. Ha poi insinuato che si sia lasciata andare con il gieffino perché teme la nomination.

Giacomo Gallani ha riportato anche quello che gli diceva Alessandro Varsi, cioè che la ballerina non gli piaceva perché la reputava troppo mascolina. Subito dopo l’ex gieffino si è corretto dal momento che aveva detto che la gieffina è finita in nomination ma non è così, dopodiché ha svelato cosa pensa del flirt con Varsi: “Questo avvicinamento mi sa tanto di convenienza. Comunque io sto bene raga c’era un interessamento niente di più“.