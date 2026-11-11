Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 11 novembre 2026: Kaan prova a fermare Susen ma…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, mercoledì 11 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che grazie a Kaan, Akif è riuscito ad evitare che la sua ex moglie rivelasse agli Eren il suo coinvolgimento nella morte di Veli. Per fermare Nebahat l’ex marito l’ha ricattata, ma a far venire a galla i segreti dell’uomo potrebbe pensarci un compito scolastico lasciato ai ragazzi dalla professoressa Filiz.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 11 novembre 2026: Susen e Kaan in pericolo di vita? Orhan accetta l’aiuto di Gonul

Dopo aver provato a lungo un profondo senso di colpa, dopo il compito lasciato dalla professoressa a scuola, Susen deciderà di cogliere al volo l’occasione per rivelare tutto quello che sa a Omer. Lei avrebbe voluto confessare ogni cosa sin dall’inizio ma poi non lo ha fatto.

Kaan capirà subito cosa ha intenzione di fare Susen e, mentre proverà disperatamente a fermarla, precipiteranno entrambi dal ballatoio della caffetteria. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Orhan, dopo essere andato via di casa per stare lontano da Sengul, non saprà dove andare a dormire e deciderà di restare per un po’ nella stanza che gli ha offerto Gonul.