Ivana Castorina al Grande Fratello svela: “Sono insicura, ho vissute due vite…”

I concorrenti del Grande Fratello si stanno facendo conoscere meglio dai telespettatori, nella casa si sono già lasciati sfuggire alcune rivelazioni personali, nelle scorse ore anche Ivana Castorina ha parlato del suo passato.

La gieffina ha rivelato di essere una persona molto insicura, lo è come donna e sul lavoro, lei è un’operaia metalmeccanica anche se è una cosa non le piace fare. Lo fa solo per andare avanti, in realtà da piccola sognava di diventare una showgirl. Ivana Castorina ha anche raccontato che a scuola le attribuivano nomignoli superficiali che lei non apprezzava.

Ivana Castorina parla delle sue insicurezze e del difficile passato: cosa ha detto la gieffina

La gieffina agli altri concorrenti ha detto di essere molto sensibile, a detta sua lei conosce la sofferenza ed è per questo che in automatico si avvicina a chi sta male. Ha poi aggiunto: “Ho avuto un grosso percorso di crescita e di riscoperta, ho vissuto cose scomode“. Riferendosi al passato ha detto di aver vissuto almeno due vite, durante l’adolescenza si sentiva emarginata ma poi è rinata.

Ivana Castorina ha rivelato di aver conosciuto suo marito durante la sua seconda vita, un incontro che l’ha molto aiutata, specie nelle sue consapevolezze. I due hanno deciso di sposarsi dopo undici mesi di relazione, lui le ha sempre detto di essersi innamorato della sua semplicità e questo le ha fatto acquisire molta sicurezza.