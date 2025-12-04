Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno affrontato una crisi: “Si arrabbia per la mia leggerezza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Clizia Incorvaia è stata ospite insieme alla sorella Micol di Caterina Balivo nella puntata di oggi de La Volta Buona, dove ha ammesso di aver da poco superato un momento di crisi con Paolo Ciavarro.

I due si mostrano sempre molto complici e innamorati sui social, ma come capita a tutte le coppie anche loro si ritrovano a vivere alti e bassi nel loro rapporto. Cosa è successo tra la Incorvaia e suo marito? Alla conduttrice ha raccontato che hanno affrontato una crisi un mese fa, dopodiché ha aggiunto che ogni tanto lo fa arrabbiare perché ha un lato un po’ più leggero.

Clizia Incorvaia svela perché lei e Paolo Ciavarro hanno vissuto un momento di crisi

Il marito ogni tanto l’ha accusa di essere poco responsabile e precisa, lei però ha fatto sapere che è una persona estremamente sensibile e profonda. Alla Balivo ha detto che fino all’età di 18 anni in classe piangeva, la leggerezza infatti le serve come libera evasione.

Clizia Incorvaia ha poi aggiunto: “A volte però in coppia può dare fastidio e capisco che può non essere compreso questo mio lato fintamente non curante e fintamente leggero”. In quel momento delicato il ruolo di Micol Incorvaia è stato fondamentale, lei stessa ha detto di essere sempre stata accatto a Clizia Incorvaia per ascoltarla e sostenerla tutte le volte che aveva bisogno di sfogarsi.