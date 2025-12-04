Grande Fratello, le battute di Rasha infastidiscono Omer: “Se pensa così male di me…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è creata un po’ di tensione ieri sera al Grande Fratello tra Omer Elomari e Rasha Younes. Il motivo? Lui non ha affatto gradito alcune battute fatte dalla gieffina.

Con ironia lei ha insinuato che il suo allontanamento sia una strategia, d’accordo con Donatella gli ha detto che sta pensando di prendersi una pausa nel loro rapporto per avvicinarsi a Dolce, l’ospite della casa. Il gieffino è apparso alquanto infastidito, scherzando ha anche detto che non la sopportava più ma Rasha Younes ha continuato a provocarlo.

L’ironia di Rasha fa innervosire Omer al Grande Fratello: la gieffina lo accusa di essere pesante nella casa

In modo allusivo il gieffino ha replicato alle battute della ragazza dicendo: “Se pensa così male di me…“. Lei vedendolo infastidito gli ha detto che stava solo scherzando e che dovrebbe cogliere l’ironia invece di essere sempre pesante e di alzare muri nei suoi confronti.

Omer Elomari ha continuato ad innervosirsi nella casa più spiata dagli italiani, ha infatti preferito interrompere la conversazione ed è andato via. Rimaste da sole in salotto Donatella ha detto a Rasha Younes che il gieffino è permaloso e che lei dovrebbe cercare di comprenderlo di più. Riusciranno a chiarirsi?