Chiara Cainelli, la frase su Helena Prestes al Grande Fratello spiazza: “Le regine vengono impiccate”

Mancano poche settimane alla finale del Grande Fratello e giorno dopo giorno tanti sono i colpi di scena che catturano l’attenzione dei telespettatori, nelle scorse ore una frase di Chiara Cainelli su Helena Prestes ha spiazzato tutti.

Tra loro non è nato un rapporto di amicizia nella casa più spiata d’Italia, principalmente perché la Cainelli si è da subito schierata dalla parte di Shaila Gatta, la nemica indiscussa della modella brasiliana. Le due gieffine fanno quindi parte di gruppi diversi e in varie occasioni si sono attaccate e criticate. Sono però in molti a pensare che questa volta Chiara Cainelli abbia esagerato nei confronti di Helena Prestes, la frase shock che ha pronunciato infatti non è passata inosservata. La produzione del reality condotto da Alfonso Signorini interverrà dopo l’accaduto?

Helena Prestes nel mirino di Chiara Cainelli: la frase shock della gieffina fa scoppiare la polemica

Da mesi Helena Prestes e Shaila Gatta sono le protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello. Anche Alfonso Signorini durante l’ultima diretta si è riferito a loro due dicendo che sono le ‘regine’ della casa più spiata dagli italiani.

Parlando proprio di regine Chiara Cainelli si è lasciata sfuggire una frase infelice contro la modella brasiliana. Queste le sue parole: “Di solito le regine vengono impiccate“. Alcuni suoi compagni di avventura le hanno subito fatto notare che la sua frase non era molto carina, a quel punto lei ha cercato di limitare i danni dicendo: “No ma intendevo che nella storia venivano ghigliottinate come è successo a Maria Stuart“.