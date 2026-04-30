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ASL Foggia. Case e Ospedali di Comunità: al via la consegna di arredi e attrezzature sanitarie; prime tappe a San Marco in Lamis, Vieste e Monte Sant’Angelo

ASL Foggia prosegue il percorso di completamento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità previsti dalla Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), entrando in una fase decisiva: è partita la consegna di arredi, attrezzature sanitarie e tecnologie elettromedicali. L’obiettivo è arrivare al completamento delle strutture rispettando le scadenze del PNRR, in linea con il primo target previsto al 31 maggio 2026.

FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE

È stata, infatti, deliberata l’aggiudicazione della fornitura di arredi sanitari e d’ufficio destinati all’allestimento delle strutture. Il provvedimento riguarda l’appalto finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo Quadro per importo complessivo di aggiudicazione pari 2.614.492 euro. La procedura ha consentito di programmare l’allestimento delle Case e degli Ospedali di Comunità in coerenza con i fabbisogni delle singole sedi territoriali.

A questo intervento si affianca l’adesione all’Accordo Quadro Consip – ID 2802 per la fornitura di attrezzature elettromedicali e dotazioni tecnologiche.

PRIME CONSEGNE

Le prime consegne riguardano Ospedali e Case di Comunità a:

San Marco in Lamis

Vieste

Monte Sant’Angelo

La distribuzione di arredi e attrezzature proseguirà progressivamente nelle altre sedi, secondo il cronoprogramma definito da ASL Foggia, accompagnando il completamento dei lavori strutturali e funzionali dei nuovi presidi territoriali.

NUOVO MODELLO DI SANITA’ TERRITORIALE

In provincia di Foggia, da PNRR sono previsti sette Ospedali di Comunità e 26 Case della Comunità, per un investimento complessivo pari a 12 milioni di euro e una disponibilità totale di 140 posti letto. Un intervento strategico che punta a rafforzare la sanità di prossimità, migliorare la presa in carico dei pazienti, alleggerire la pressione sugli ospedali e garantire servizi più accessibili, integrati e vicini ai bisogni di salute dei cittadini.

“I lavori procedono nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR e l’avvio della consegna di arredi, attrezzature e tecnologie segna il passaggio dalla fase infrastrutturale a quella operativa”, dichiara Marcello Tedone, Direttore del Dipartimento Tecnostrutture di Staff di ASL Foggia. “È un passaggio fondamentale – spiega – perché consente di dare concretezza al modello di sanità territoriale descritto nel DM 77/2022, più moderno e vicino alle persone per rispondere in maniera più efficace ai bisogni di cura. L’obiettivo di ASL Foggia è fare in modo che le strutture diventino, quanto prima, presidi pienamente funzionanti, attrezzati e pronti a garantire presa in carico e continuità assistenziale su tutto il territorio provinciale”.