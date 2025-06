Isola dei famosi, Teresanna Pugliese svela: “Stasera darò i numeri…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Teresanna Pugliese potrebbe sbottare stasera durante la diretta dell’Isola dei famosi, in onda su Canale 5, a farlo sapere è stata proprio lei.

I naufraghi affrontano un percorso molto difficile sull’Isola a causa delle condizioni in cui quotidianamente vivono. La fame, la stanchezza e tutte le altre avversità spesso li rendono suscettibili e li spinge anche a discutere tra loro. Nelle scorse ore Chiara Balistreri sfogandosi con l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di essere stanca e nervosa e pensa che dipenda anche dalle tensioni nate sulla Playa.

Teresanna Pugliese stanca all’Isola dei famosi: la naufraga potrebbe non trattenersi in puntata

Quando Chiara le ha detto di essere nervosa non solo per la fame ma anche per il mal di testa Teresanna Pugliese ha fatto sapere di avere anche lei mal di testa, dopodiché ha detto che potrebbe non contenersi in diretta stasera.

Sulla Playa Dos in Honduras la naufraga si è innervosita spesso, anche per le tensioni nate con alcuni dei suoi compagni di avventura. Parlando con Chiara ha detto: “Io penso che darò i numeri, mi dovrete portare la camicia di forza“. Cosa succederà nella puntata che andrà in onda stasera su Canale 5? Non ci resta che attendere la diretta per scoprirlo.