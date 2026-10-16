Ballando con le Stelle, ospiti 17 ottobre: tornano due protagoniste storiche come Ballerine per una notte

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A Ballando con le Stelle arriva una puntata che punta a sorprendere il pubblico. Sabato 17 ottobre, Milly Carlucci prepara una serata intensa, segnata da ritorni inattesi e da un clima acceso dopo le discussioni degli ultimi giorni. La conduttrice interviene in collegamento con La Volta Buona e anticipa una novità che cambia subito il ritmo della gara. Questa volta la sorpresa raddoppia. Non ci sarà una sola ballerina per una notte, ma due protagoniste pronte a rientrare sulla pista di Rai 1. La scelta crea attesa e aggiunge curiosità alla puntata. A questo punto nasce la domanda: chi torna in pista? e chi saranno le ballerine per una notte della puntata del 17 ottobre?

Ballando con le Stelle, anticipazioni sulla serata del 17 ottobre

La nuova puntata si muove dentro un clima vivace. Le discussioni degli ultimi giorni hanno acceso il pubblico e hanno spinto la produzione a costruire una serata più dinamica. Milly Carlucci vuole riportare energia e ritmo. Per questo introduce una sorpresa che raddoppia l’attenzione. Durante il collegamento con Caterina Balivo, la conduttrice saluta gli ospiti e ringrazia il programma per lo spazio dedicato allo show. Poi accenna alle tensioni della settimana. Secondo lei, la puntata arriva dopo giorni movimentati, con confronti accesi e momenti che hanno fatto discutere. La conduttrice non entra nei dettagli, ma lascia intendere che la serata offrirà spazio anche ai temi più caldi. Tuttavia, la vera novità riguarda il ritorno di due protagoniste che hanno segnato la storia del programma. La loro presenza crea un ponte tra passato e presente e aggiunge un elemento di nostalgia alla gara.

Ballando con le Stelle, chi saranno le ballerine per una notte

Milly Carlucci annuncia il ritorno di Rosanna Lambertucci e della Signora Coriandoli. Due figure che hanno lasciato un segno nelle edizioni precedenti e che ora rientrano per una sfida speciale. Rosanna Lambertucci porta eleganza, precisione e un approccio sempre attento alla tecnica. La sua presenza richiama subito le sue esperienze passate nello show. La Signora Coriandoli, invece, aggiunge ironia e leggerezza. Il suo stile crea un contrasto che rende la sfida più interessante. La sua comicità entra in pista e offre un momento che unisce divertimento e ricordo. La scelta di riportare entrambe nasce dalla volontà di creare un momento forte. La produzione punta su due protagoniste che possono attirare l’attenzione del pubblico e offrire una parentesi diversa rispetto alla gara principale.

Ballando con le Stelle, cosa aspettarsi dalla puntata del 17 ottobre

La serata si annuncia ricca di ritmo. Milly Carlucci torna con nuove esibizioni, giudizi attesi e un clima acceso dopo le tensioni della settimana. La doppia sorpresa delle ballerine per una notte aggiunge un elemento forte alla gara. Le due performance attireranno l’attenzione della giuria e degli spettatori. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre, in prima serata su Rai 1. La puntata promette emozioni, ritmo e un ritorno in pista che farà parlare il pubblico.