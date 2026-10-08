Oculistica, due giornate di prevenzione visiva: screening gratuiti per adulti e bambini a Casa Sollievo

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Oculistica, due giornate di prevenzione visiva: screening gratuiti per adulti e bambini

Martedì 13 ottobre all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza visite per adulti (9:00-12:00) e mercoledì 14 ottobre per bambini (14:00-17:00): controlli a cura degli ortottisti con accesso libero senza prenotazione

“La prevenzione rende la vista più forte”. È questo il messaggio delle Giornate di Prevenzione Visiva, l’iniziativa promossa dall’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che si celebra oggi, 8 ottobre, con il patrocinio dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Foggia (FNO TSRM e PSTRP).

Due appuntamenti, curati dagli ortottisti dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, dedicati rispettivamente agli adulti e ai più piccoli.

Martedì 13 ottobre, dalle 9:00 alle 12:00, spazio allo screening per adulti, finalizzato all’individuazione precoce di glaucoma e maculopatia. Le visite si svolgeranno nella stanza n. 1 del reparto di Oculistica, al quarto piano.

Mercoledì 14 ottobre, dalle 14:00 alle 17:00, sarà la volta dello screening per bambini, dedicato a ambliopia (il cosiddetto “occhio pigro”) e strabismo. In questo caso l’appuntamento è nella stanza n. 6 di Oculistica, sempre al quarto piano.

L’iniziativa è ad accesso libero e non richiede prenotazione. Per partecipare è sufficiente recarsi presso il Servizio di Ortottica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza negli orari indicati.

“Un piccolo gesto per grandi risultati” è lo slogan scelto per ricordare come i controlli periodici della vista siano importanti a ogni età, dall’infanzia alla vita adulta, perché una diagnosi tempestiva può fare la differenza nella cura di molte patologie oculari.