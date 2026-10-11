Manfredonia, i ringraziamenti di una famiglia al personale di Casa Sollievo

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La famiglia Rignanese, residente a Manfredonia, desidera esprimere la più profonda gratitudine e un sentito encomio a tutto il personale medico, infermieristico e socio-sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.



Nella notte tra il 7/10 e l’8/10 nostro padre, è stato preso in carico presso la struttura in codice rosso in condizioni critiche per la sua vita. Desideriamo sottolineare non solo l’altissimo livello di competenza professionale e l’efficienza organizzativa, ma soprattutto la straordinaria umanità, l’empatia e la disponibilità dimostrata dalla dott.ssa Maria Teresa Santoliquido e dall’equipe infermieristica. In un momento particolarmente delicato, la loro cura e la loro vicinanza hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per noi.

Vi chiediamo cortesemente di voler estendere questo ringraziamento formale a tutto il personale interessato quella notte e a tutti quelli che lavorano nella sanità. Il vostro lavoro è straordinario verso tutti. Nostro padre è fuori pericolo perché voi operate attraverso le mani di Dio.