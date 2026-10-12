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Donato videolaringoscopio alla Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e al Nido – Sten del Policlinico Foggia

Un videolaringoscopio è stato donato alla Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Direttore Dott. Gianfranco Maffei, e alla SSVD Nido-STEN, Responsabile Dott. Matteo Rinaldi, del Policinico Foggia, grazie alla sensibilità e alla generosità della Associazione FASNE e di FPT Industrial di Foggia.

La strumentazione rappresenta un importante supporto per la gestione delle procedure di intubazione e delle emergenze respiratorie nei neonati, in particolare nei pazienti prematuri e nei neonati critici assistiti presso la Terapia Intensiva Neonatale.

Il videolaringoscopio consente una visualizzazione delle vie aeree più precisa e facilita le procedure di intubazione, contribuendo a rendere ancora più sicura l’assistenza ai piccoli pazienti.

La Direzione Strategica del Policlinico, il Direttore della Struttura Complessa di Neonatologia-TIN, il Responsabile della SSVD Nido-STEN esprimono profondagratitudine alla FASNE ed a FPT Industrial di Foggia per questo significativo gesto di attenzione e vicinanza alla struttura e alle famiglie dei neonati assistiti.

La donazione conferma il valore della collaborazione tra il mondo sanitario, le associazioni e il tessuto produttivo del territorio, nella convinzione che investire nella tecnologia e nell’innovazione significhi contribuire concretamente a migliorare la qualità e la sicurezza delle cure neonatali.