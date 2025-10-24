Ballando con le Stelle, proposta di matrimonio in vista? Di chi si tratta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrà in onda domani sera una nuova puntata di Ballando con le Stelle e sembra che a breve potremmo assistere ad una proposta di matrimonio tra un’esibizione e l’altra.

I concorrenti del noto talent show si preparano ad affrontare una nuova sfida, però stando ai rumors il ballo non sarà l’unico protagonista del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. In passato è già successo, esattamente nel 2023 Simona Ventura ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio da parte di Giovanni Terzi. Questa volta potrebbe essere uno dei maestri di ballo a riservare la stessa sorpresa alla sua compagna. Il loro amore è nato proprio a Ballando con le Stelle, durante la precedente edizione. Di chi si tratta? Di Giovanni Pernice e Bianca Guaccero.

Giovanni Pernice farà la proposta di matrimonio a Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle?

A lasciarsi sfuggire l’interessante indiscrezione è stato il settimanale Gente. Nel nuovo numero si legge infatti che Giovanni Pernice nelle prossime puntate potrebbe chiedere alla compagna di diventare sua moglie.

A distanza di circa un anno da quando è scattata la scintilla tra loro a Ballando con le Stelle la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Bianca Guaccero a Verissimo ha fatto sapere che grazie al compagno il suo cuore è tornato a sorridere. Tra le varie cose a Silvia Toffanin ha detto: “Lui mi fa sentire libera e amata, sento che è la persona giusta. Voglio essere il sole della sua vita”.