Ballando con le Stelle, Marcella Bella critica Barbara d’Urso: “Smuovetela un po’, mi viene voglia di…”

Elisa Isoardi nel suo programma Bar Centrale ha mostrato una clip del backstage di Ballando Con le Stelle nella quale Marcella Bella ha attaccato Barbara d’Urso.

Senza giri di parole la nota cantante si è augurata che la giuria del noto programma di Milly Carlucci sposti l’attenzione anche sulla conduttrice per non essere sempre e solo lei nel loro mirino. A detta sua la d’Urso è sempre ‘ferma’. Ha poi aggiunto: “E smuovetela un po’ un attimo!”

Marcella Bella critica l’atteggiamento di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: l’attacco della cantante

La cantante pensa che la giuria invece di avercela sempre con le dovrebbe dire qualcosa che possa smuovere la d’Urso perché è sempre composta, zitta e ferma. E ancora: “Certe volte mi viene voglia di pungerla, di darle un pizzicotto e dirle ‘Ma sei viva Barbara?’“

Marcella Bella pensa che l’atteggiamento di Barbara d’Urso possa dipendere da ciò che le è successo negli ultimi anni, a parer suo potrebbe essere ancora traumatizzata. Dopo le rivelazioni della cantante è intervenuta Serena Bortone dicendo che non è bello guardare ciò che fanno le altre colleghe perché bisogna essere sempre sorelle tra donne. A detta sua è un segno di debolezza e di poca solidarietà parlare così delle altre.