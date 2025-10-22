Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso contro la giuria: “Cosa vuole da me?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria della seconda puntata di Ballando con le Stelle ma nonostante il traguardo raggiunto la giuria non è stata così clemente.

Diverse sono state le critiche nei confronti della conduttrice e questo l’ha chiaramente infastidita. A Ballando Segreto, lo spin-offi della trasmissione di Milly Carlucci, ha infatti detto: “Io non riesco davvero a capire cosa la giuria vuole da me. Mi hanno detto che si aspettavano una Barbara d’Urso trash“.

Barbara d’Urso sbotta contro la giuria di Ballando con le Stelle: le rivelazioni a Ballando Segreto

La nota conduttrice si è chiesta cosa significhi Barbara d’Urso trash. Ha poi ricordato che in quegli anni ha trattato argomenti come i diritti civili, la battaglia contro la violenza sulle donne e molto altro ancora. A detta sua se ci cono stati anche momenti trash lo ha fatto perché erano condivisi.

A detta sua quella era un’altra realtà, faceva quello che le chiedevano ma adesso sta facendo un altro tipo di percorso. Riferendosi alla sua esperienza a Ballando con le Stelle ha detto che oltre a quello della giuria per lei conta moltissimo il pensiero del pubblico a casa. Barbara d’Urso ha aggiunto: “La gente, quello che scrivono e che dicono. A casa è piaciuto tantissimo e se ne parla sempre tantissimo“.