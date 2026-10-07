Classe ‘98, pugliese di origini, emiliana di adozione.

Diplomata al Liceo Classico Aldo Moro di Manfredonia, laureata in Lettere all'Università di Ferrara, specializzata in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica all'Alma mater Studiorum di Bologna.

Aspirante docente, food content creator e tante altre cose. Nel tempo libero organizzo e modero eventi culturali.

Spasmodicamente in cerca di ispirazione e nuovi stimoli, scrivo per liberarmi del superfluo e dare forma alle parole. Appassionata di comunicazione e giornalismo da sempre, ho maturato esperienza nel mondo dell'editoria e collaboro con la rivista Salamander’s Garden che raccoglie voci nuove come la mia, spinta dal desiderio incessante di raccontarsi.