Caputo
Classe ‘98, pugliese di origini, emiliana di adozione.
Diplomata al Liceo Classico Aldo Moro di Manfredonia, laureata in Lettere all'Università di Ferrara, specializzata in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica all'Alma mater Studiorum di Bologna.
Aspirante docente, food content creator e tante altre cose. Nel tempo libero organizzo e modero eventi culturali.
Spasmodicamente in cerca di ispirazione e nuovi stimoli, scrivo per liberarmi del superfluo e dare forma alle parole. Appassionata di comunicazione e giornalismo da sempre, ho maturato esperienza nel mondo dell'editoria e collaboro con la rivista Salamander’s Garden che raccoglie voci nuove come la mia, spinta dal desiderio incessante di raccontarsi.
Cinquant’anni dopo i disastri ambientali del 1976, Manfredonia in visita a Seveso
30 ottobre 2026 18:00
"Curandum Est": l'arte come imperativo categorico della cura
21 ottobre 2026 18:32
Nel ritmo delle tradizioni: a Mattinata Lucia Scarabino porta alla scoperta della pizzica e delle danze rituali del Sud
21 ottobre 2026 14:19
"L'Eterna Domanda" a San Marco in Lamis: l'eco emotiva oltre la proiezione
26 settembre 2026 18:14
Monte Sant'Angelo, 27 settembre,"Per Mariarosa, per la vita": marcia silenziosa e inaugurazione della panchina gialla
23 settembre 2026 12:10
Manfredonia, 50 anni dopo: dalla memoria il futuro. Dopo l'Enichem: quattro giornate per ricordare il 26 settembre 1976
21 settembre 2026 12:31
"L'Eterna Domanda" a San Marco in Lamis. Il Freak - music Art Café ospita il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese
16 settembre 2026 21:18
“Petali di speranza”: a Manfredonia una scatola per custodire la vita
09 settembre 2026 14:33
Alla Green Cave di Monte Sant'Angelo il miracolo de "L'Eterna Domanda"
09 agosto 2026 16:12
La Green Cave ospita L'Eterna Domanda". Dopo il successo a Corto e Cultura, il documentario torna nel territorio che lo ha ispirato
04 agosto 2026 15:35
"L'Eterna Domanda" di Domenico Rignanese ospite a Radio Tele Padre Pio
03 agosto 2026 12:23
Frontiera Zero, primo Torneo Internazionale di Calcetto: lo sport come inclusione e condivisione
03 agosto 2026 11:55
Da spazio pubblico a bene comune: la scommessa vinta dal campetto Orto Sdanga
01 agosto 2026 13:39
Corto e Cultura Film Festival: bagno di folla e grandi emozioni per il Gran Galà di premiazioni
26 luglio 2026 20:40
Torna la 19esima sagra del Nodino e della Bruschetta: domenica 26 luglio a San Salvatore - frazione Montagna
24 luglio 2026 12:49
Nasce la Consulta delle donne di Manfredonia
24 luglio 2026 12:05
Casting sul Gargano: si cerca donna sulla quarantina per ruolo da co-protagonista
23 luglio 2026 12:58
Corto e Cultura Film Festival: il cinema racconta il territorio
22 luglio 2026 15:18
Il Walking Night Tour svela una Manfredonia inedita: tra le antiche mura custodi di storia tutto il fascino del patrimonio culturale locale
19 luglio 2026 23:45
Manfredonia: I^ Torneo Internazionale di calcetto
16 luglio 2026 00:36
"Donne, anima e futuro": Caterina Frattaruolo, quando il dolore trova un senso
14 luglio 2026 15:28
Traduzione medico-scientifica: il percorso dell'Università SSML "Marco Polo" tra conoscenza linguistica e sapere medico
14 luglio 2026 10:56
Manfredonia, sicurezza sulla linea ferroviaria: l'USB diffida le Ferrovie
13 luglio 2026 15:33
ECOè: al via ai lavori di riqualificazione per la villetta di via Orto Sdanga
11 luglio 2026 18:14
Manfredonia riaccende i riflettori sul grande cinema: torna "Corto e Cultura Film Festival"
11 luglio 2026 16:09
Inaugurato il campetto Orto Sdanga: uno spazio per fare comunità
03 luglio 2026 16:13
"Corto e Cultura Film Festival": tra i cortometraggi selezionati "L'Eterna Domanda" di Domenico Rignanese
01 luglio 2026 14:38
Manfredonia inaugura il nuovo campetto di calcio in via Orto Sdanga
29 giugno 2026 12:06
Nel mese del pride arriva il "Be Pride" a Manfredonia
26 giugno 2026 14:57
Enichem, cinquant'anni dopo il disastro: che futuro vogliamo? Il 22 giugno 2026 si riunisce il Tavolo operativo dell’Accordo
22 giugno 2026 13:16
“Note al Tramonto” torna a San Salvatore: musica dal vivo, natura e sapori locali
19 giugno 2026 18:15
"Fede, Speranza e Carità": un libro che parla ai non credenti
13 giugno 2026 17:57
Anffas Manfredonia porta "Pinocchio" al Teatro Lucio Dalla
12 giugno 2026 19:11
Il distributore automatico di fiori a Castiglione della Pescaia: non solo rose ma occasioni
11 giugno 2026 16:27
Domenica 7 giugno il Lido Nettuno inaugura gli eventi della stagione estiva 2026
03 giugno 2026 13:12
Welfare days: il Comune di Manfredonia premia l'associazione "Un Girasole per la Vita"
28 maggio 2026 16:08
Help Giovani: a Manfredonia un seminario sul disagio giovanile nell'era digitale
28 maggio 2026 11:27
Esserci, contare, incidere. “Donna Vita Libertà”consegna le domande per la Consulta delle Donne
27 maggio 2026 15:54
"L'Eterna Domanda": la potenza dell'ascolto che ha spogliato l'anima del Palco in una stanza
25 maggio 2026 17:29
"L'Angelo della discordia". Il prof. Belvedere contro l'oscurantismo di ritorno
18 maggio 2026 21:35
Il Palco in una stanza ospita L'Eterna Domanda, docufilm sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese
18 maggio 2026 14:42
Dalle Dolomiti Bellunesi al Gargano: la storia di Bedin che da otto mesi attraversa l’Italia senza soldi
14 maggio 2026 10:49
Il teatro più piccolo del mondo si trova a San Severo. Sei posti e spettacoli ogni quindici minuti
10 aprile 2026 17:04
Biblioteca Ungaretti: Mario Desiati presenta "Malbianco"
10 aprile 2026 11:55
NutriEducazione: a Foggia un convegno per orientarsi tra nutrizione, sostenibilità e informazione
08 aprile 2026 16:32
Tra fede e marketing: un contributo critico sul "Cristo del Gargano" a cura del filosofo Flavio L. Belvedere
07 aprile 2026 22:34
Manfredonia: cinema e impegno sociale si fondono. Il cast del docufilm "L'Eterna Domanda" e l'associazione "Un Girasole per la Vita" incontrano gli studenti
31 marzo 2026 14:51
“Adolescenti al confine tra sfide e futuro”: incontro presso la Biblioteca Ungaretti di Manfredonia
26 marzo 2026 15:22
Grande successo per "L'Eterna Domanda". Il docufilm conquista il pubblico e tocca le corde dell'anima
18 marzo 2026 16:55
“L’Eterna Domanda”: studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione "Un Girasole per la Vita"
17 marzo 2026 16:12
Monte Sant’Angelo: doppio appuntamento con il documentario “L’Eterna Domanda” del regista Domenico Rignanese
15 marzo 2026 13:26
Violenza sociale e microcriminalità giovanile. Monte Sant'Angelo si mette all'ascolto
10 febbraio 2026 14:33
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'Italia è la nazione con più medaglie
10 febbraio 2026 14:04
Monte Sant'Angelo apre i casting a un nuovo progetto audiovisivo
05 febbraio 2026 14:01
Giovani, violenza e subcultura della devianza. Incontro pubblico a Monte Sant'Angelo con l'intervento del dott. Flavio Belvedere
03 febbraio 2026 22:40
AperiBeauty: l'aperitivo a misura di ogni donna
03 febbraio 2026 15:07
San Severo saluta la sua storica "mammana". Tatjana ha fatto nascere 9000 bambini in 50 anni di attività
03 febbraio 2026 13:21
Canosa di Puglia riaccende il grande schermo: un cineteatro dedicato a Lino Banfi
03 febbraio 2026 12:35
Il tramonto dell’uomo tra deriva sociale e la forza di un gesto
02 febbraio 2026 21:40
Carlo Conti svela il nome del co-conduttore di Sanremo 2026
29 gennaio 2026 20:41
Da Monte Sant'Angelo alla Camera dei Deputati: Roberta Totaro riceve il Premio "America Giovani" per il talento universitario
24 gennaio 2026 15:52
Manfredonia: premiata un'altra giovane eccellenza. La ventitreenne Deborah Mazzamurro riceve il riconoscimento "America Giovani"
24 gennaio 2026 13:51
“L’eclissi del senso. Analisi criminologica della violenza nel ‘branco’ urbano” una riflessione a cura del dott. Flavio Belvedere
23 gennaio 2026 19:00
Orgoglio per Manfredonia: la sipontina Barbara Pia Trotta premiata tra le eccellenze universitarie italiane
23 gennaio 2026 17:43
Macabra scoperta a Monte Sant’Angelo
22 gennaio 2026 14:19
"L'Eterna Domanda" è il titolo del progetto cinematografico ambientato sul Gargano
17 gennaio 2026 19:39
San Salvatore al buio per oltre 12 ore: famiglie al gelo durante la nevicata
08 gennaio 2026 17:24
San Salvatore, oggi il secondo appuntamento con il villaggio di Natale
28 dicembre 2025 16:26
Il Villaggio di Natale a San Salvatore: guida pratica per i visitatori
21 dicembre 2025 13:00
Giovanna Russo, dalla provincia di Foggia alla super finale di The Voice Senior 2025
20 dicembre 2025 12:18
Quando il cinismo diventa l’unica legge per sopravvivere allo Stato. “Breve riflessione sulla società dei concorsi… e dintorni”
20 dicembre 2025 11:21
La letterina di Giovanni al capo della Questura di Foggia. Non chiede giocattoli ma sicurezza per la sua città
16 dicembre 2025 13:11
Il Villaggio di Natale torna il 21 e 28 dicembre
06 dicembre 2025 16:45
Ritrovata viva Tatiana a Nardò. Genitori in lacrime, indagini a tutto campo
04 dicembre 2025 22:53
Giorgio, l’Hachiko della Bassa
29 novembre 2025 20:35
Ripensare l'educazione: il Learning Sciences Institute al Mondadori Bookstore Manfredonia
04 ottobre 2025 20:13
Affari tuoi, doppietta da record: due sere di fila vinti 300 mila euro
03 ottobre 2025 21:51
Nonna Silvi, 84 anni e non sentirli. Pasticciera al forno di famiglia e food influencer da 4 milioni di follower
03 ottobre 2025 20:00
Dissenso: letture per Gaza e per la pace
02 ottobre 2025 20:24
Enichem 49 anni dopo il disastro. La memoria negata torna a farsi voce
01 ottobre 2025 17:49
Riparte a Manfredonia il Club del libro
30 settembre 2025 16:44
Manfredonia, la ferita Enichem: dall’industrializzazione all’eredità tossica. Il doloroso risveglio di una comunità
23 settembre 2025 19:45
Manfredonia 49 anni dopo il disastro dell'ex Enichem: la città torna a parlare di salute e ambiente
22 settembre 2025 11:45
“Donna Vita Libertà” per Gaza
21 settembre 2025 16:06
“Un Girasole per la vita”: nasce la pagina Instagram del progetto
21 settembre 2025 14:58
”Ricordati di me”- insieme per la memoria: due giornate dedicate all’Alzheimer
15 settembre 2025 19:17
Festa Patronale San Salvatore: questa sera party anni 90 e spettacolo pirotecnico
14 settembre 2025 09:57
Premio Adriatico 2025: due manfredoniane tra i premiati
13 settembre 2025 16:56
“Nel blu dipinto di blu” - per un sogno in cartapesta. A Manfredonia sport, spettacolo e solidarietà allo stadio Miramare
13 settembre 2025 12:00
Festa Patronale di San Salvatore -attività sportive e giochi popolari
13 settembre 2025 11:34
Festa Patronale di San Salvatore - il programma religioso
12 settembre 2025 10:58
Fede, memoria e tradizioni: la Festa Patronale del borgo di San Salvatore
11 settembre 2025 15:21
Al via i lavori per la panchina dedicata a Mariarosa Lauriola nella villa comunale
08 settembre 2025 21:06
Festa Patronale di San Salvatore - la lotteria della tradizione
08 settembre 2025 15:13
Trekking sul Gargano tra natura, tradizione e devozione
08 settembre 2025 11:54
“Un Girasole per la vita”. Manfredonia cammina nella luce
06 settembre 2025 18:14
Tradizione e devozione. Il rito dei drappi al passaggio della Processione di Maria Santissima di Siponto
31 agosto 2025 15:08
Festa Patronale: il 30 agosto spettacolo pirotecnico sul mare
29 agosto 2025 16:07
Manfredonia: il bar pizzeria Vita21 cerca un/a barista
29 agosto 2025 11:52
Matinée con la NG Wind Orchestra sabato 30 agosto a Manfredonia
28 agosto 2025 15:13
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