Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l’Italia è la nazione con più medaglie, con due oro, due argento e sei bronzo.

L’Italia, paese ospitante delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, è la nazione che colleziona il maggior numero di medaglie, tra le quali due oro. Il primo è arrivato grazie a Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio di velocità. Tra dicembre e gennaio, “l’atleta mamma” e pronipote della star del cinema, Gina Lollobrigida, era stata colpita da un virus che ha compromesso la sua preparazione e messo in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi. L’altro oro è arrivato pochi minuti fa nella staffetta mista dello Short track. Eppure, nonostante il bottino conquistato, l’Italia è al terzo posto del medagliere, superata da Svizzera e Norvegia. Gli sport in cui la nostra nazione si è distinta, oltre al pattinaggio di velocità e lo Short track, sono stati il Pattinaggio di figura, il Biathlon e lo Sci alpino.

Nel pattinaggio di figura è arrivato un prestigioso bronzo grazie alla coppia Sara Conti e Niccolò Macii, terzi alle spalle di Stati Uniti e Giappone, una medaglia storica, la terza olimpica per l’Italia in questa disciplina, a dodici anni dall’impresa di Carolina Kostner. La coppia azzurra ha emozionato il pubblico, volando sul ghiaccio sulle note di Caruso. Nello Sci alpino è arrivata la medaglia d’argento grazie al venticinquenne bresciano Giovanni Franzoni, che riporta alla memoria l’impresa leggendaria di Alberto Tomba, soprannominato dalla stampa internazionale “Tomba la Bomba” che ai giochi olimpici di Calgary del 1988 divenne un’icona senza tempo. Sono arrivati anche due bronzo: una della mitica Sofia Goggia, conquistata nonostante il recente infortunio, e l’altra dell’altoatesino Dominik Paris. Nel Biathlon ci piazziamo al secondo posto con una medaglia d’ argento del quartetto formato dagli azzurri Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, il miglior risultato di sempre in questa disciplina.