AperiBeauty: l'aperitivo a misura di ogni donna

L'Aperibeauty: l'aperitivo a misura di ogni donnaGiovedì 5 febbraio dalle ore 18:30 alle ore 20:30, il Café Des Artistes aprirà le porte al secondo appuntamento di AperiBeauty, un evento dedicato all'...

L'Aperibeauty: l'aperitivo a misura di ogni donna

Giovedì 5 febbraio dalle ore 18:30 alle ore 20:30, il Café Des Artistes aprirà le porte al secondo appuntamento di AperiBeauty, un evento dedicato all'universo femminile, nato per celebrare la bellezza autentica, lontana dai canoni imposti dai social media. Pensato a "misura di donna", l'aperitivo si propone di dare vita a uno spazio di condivisione e solidarietà femminile. L'evento nasce dalla volontà di due donne, Natascia Lo Russo, titolare del Café Des Artistes e Martina Brigida, social media manager, di creare un'esperienza unica declinata al femminile, in uno dei bar storici nel cuore di Manfredonia. AperiBeauty è un momento di incontro in cui, la solidarietà tra donne si unisce alla celebrazione dell'unicità di ciascuna. Il successo e l'entusiasmo del primo appuntamento hanno superato le aspettative, dimostrando quanto sia forte il desiderio di uno spazio tutto femminile in cui fare rete. Qui, ogni età, ogni storia e ogni vissuto trova il proprio posto e la sua forma di espressione.