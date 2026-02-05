Monte Sant'Angelo apre i casting a un nuovo progetto audiovisivo

Sono aperti a Monte Sant'Angelo i casting per un nuovo progetto audiovisivo. Il comune di Monte Sant'Angelo, per la bellezza straordinaria del suo territorio, si conferma negli ultimi anni come vero e...

Sono aperti a Monte Sant'Angelo i casting per un nuovo progetto audiovisivo. Il comune di Monte Sant'Angelo, per la bellezza straordinaria del suo territorio, si conferma negli ultimi anni come vero e proprio polo di produzioni audiovisive. Tra il 2021 e il 2022 ha fatto da set alla fiction La sposa con Serena Rossi e al film Padre Pio, diretto da Abel Ferrara. Tra il 2024 e il 2025 è stato scelto come location di alcuni progetti documentaristici che hanno ricevuto premi importanti.

La selezione è rivolta esclusivamente a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 18 anni. Non è richiesta esperienza professionale ma curiosità e voglia di mettersi in gioco. E' tuttavia richiesta una minima attitudine alla recitazione e disinvoltura davanti alla macchina da presa. Il progetto si svilupperà nei prossimi mesi, attraverso un percorso guidato.

Modalità di partecipazione, tempistiche e dettagli organizzativi verranno comunicati ai candidati selezionati. Non è previsto compenso.

Scadenza candidature: 1 marzo 2026.

Per partecipare ai casting, inviare una email a [email protected] indicando: