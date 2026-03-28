Settore giovanile, il programma dell’Under 19 e Under 15 del Manfredonia Calcio
Settore giovanile, il programma dell’Under 19 e Under 15 del Manfredonia Calcio
Nuovo turno di campionato per il vivaio del Manfredonia Calcio 1932. Conclusa la stagione dell’Under 17, l’attenzione si concentra sulle formazioni Under 19 e Under 15.
Si parte domani, sabato 28 marzo, alle ore 15:30, con l’Under 19 impegnata nella trasferta di Foggia contro l’Heraclea. I biancocelesti, a quota 20 punti, cercano il riscatto immediato dopo la sconfitta interna contro la Reggina. Di fronte troveranno l’Heraclea, ultima a 9 punti, reduce dal turno di riposo.
Domenica 29 marzo, alle ore 10:30, sarà la volta della capolista Under 15, attesa allo stadio di Troia per la sfida contro lo Joga Bonito Foggia. Il Manfredonia guida la classifica a punteggio pieno con 18 punti e torna in campo dopo il riposo settimanale. I padroni di casa occupano la sesta posizione con 7 punti, reduci dal ko esterno per 2-0 nell’ultimo turno.