Sport Manfredonia
Serie D, girone H: si gioca la Domenica delle Palme, il programma
29a giornata 29.03.2026 h 15.00
Martina-Afragolese
Pompei-Fasano
Sarnese-Nola
Manfredonia-Gravina
Francavilla in S.-Heraclea
V. Francavilla-Nardò
Ferrandina-Paganese
Barletta-Real Normanna
Fidelis Andria-Acerrana
Classifica
Barletta 55
Paganese 53
Martina 52
Fasano 52
Afragolese 46
Nardò 45
V. Francavilla 43
Gravina 39
F. Andria 37
Nola 37
Real Normanna 36
Manfredonia 35
Heraclea 33
Sarnese 32
Francavilla S. 31
Ferrandina 25
Pompei 21
Acerrana 14
29a giornata 29.03.2026 h 15.00
Nola-Barletta
Nardò-Pompei
Fasano-Ferrandina
Fidelis Andria-Francavilla in S.
Heraclea-Manfredonia
Gravina-Martina
Real Normanna-Paganese
Acerrana-Sarnese
Afragolese-Virtus Francavilla