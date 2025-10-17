Aumenta la tensione tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser: lui si è arrabbiato perché…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da mesi non si fa che parlare delle presunte tensioni tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser, lei aveva litigato anche con la sorella anche se hanno provato a smentire di essere rimane lontane per molto tempo.

Entrambe hanno sminuito dicendo che tra sorelle capita di litigare, a detta loro però non sarebbe successo nulla di grave. Eppure i rumors hanno parlato di una rottura importante, per molto tempo le sorella Rodriguez sono state distanti. Da poco le due si sono riappacificate, sembra però che il rapporto tra Belen Rodriguez e il cognato sia ancora molto teso.

L’ultimo gesto di Belen Rodriguez fa arrabbiare Ignazio Moser: lui l’ha rimproverata

Nei giorni scorsi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono diventati genitori per la prima volta, per anni hanno provato a metter su famiglia e non vedevano l’ora di stringere la loro bambina tra le braccia. Dopo la nascita di Clara Isabel un gesto di Belen Rodriguez a quanto pare ha infastidito non poco il cognato.

Cosa è successo? La conduttrice ha fatto una gaffe annunciando prima dei genitori la nascita della nipote sui social, la storia poco dopo è stata rimossa. Amedeo Venza ha fatto sapere che la gaffe ha fatto arrabbiare il marito di Cecilia Rodriguez, queste le sue parole: “Lo avrebbe mandato su tutte le furie la storia che ha postato Belen per annunciare la nascita della figlia! Infatti Belen è stata subito richiamata a cancellare la storia, ma i dissapori ormai erano al culmine!”.