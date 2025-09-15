Cecilia Rodriguez, la verità sulla lite con Belen e la gravidanza: “Ci abbiamo provato per 5 anni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi mesi si è parlato a lungo della presunta lite tra Belen e Cecilia Rodriguez, stando ai rumors a causare l’allontanamento erano stati fatti gravi. Lei però, ospite a Verissimo, ha negato dicendo che non è successo nulla di grave.

Ci ha tenuto a far sapere che la sorella è sempre stata al suo fianco nel percorso che ha affrontato per rimanere incinta, ha poi detto che tra sorella può capitare di avere qualche discussione ma tra loro va tutto bene. In merito alla gravidanza ha invece rivelato: “Io e Ignazio Moser non riuscivamo ad avere figli, ci ho provato per più di cinque anni”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto genitori: cosa ha detto a Verissimo sulla gravidanza

A poche settimane dalla nascita della piccola Clara Isabel, la bimba nascerà a metà ottobre, la coppia è molto felice. Metter su famiglia però non è stato semplice come si aspettavano, a Verissimo ha rivelato che ogni mese soffriva quando scopriva di non essere incinta, alla fine lei e il marito hanno deciso di affidarsi alla scienza.

Cecilia Rodriguez pensa però che la gravidanza sia arrivata nel momento giusto, entrambi sono cresciuti e sono pronti a diventare genitori. Più volte ha ribadito che ha desiderato tanto questo momento e lo ha aspettato a lungo, oggi però è davvero felice e non vede l’ora di diventare mamma per la prima volta.