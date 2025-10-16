Rapporti tesi tra Stefano De Martino e Belen: lui non è felice del suo approdo in Rai

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è sempre stato caratterizzato da molti alti e bassi. Fino a qualche tempo fa sembravano in ottimi rapporti, al momento però le cose sarebbero cambiate tra loro.

Su Dagospia.it Giuseppe Candela ha fatto sapere che per il conduttore non è un periodo molto sereno. Da poco ha subito il furto di un importante orologio a Milano e ha sofferto molto quando un video intimo con la fidanzata Caroline Tronelli è finito sul web. La sua privacy è stata violata, lui di recente ha fatto sapere di aver provato la stessa sensazione che si avverte quando entrano dei ladri in casa. A detta sua resta addosso la sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nelle tue cose.

La presenza di Belen Rodriguez in Rai infastidisce Stefano De Martino?

Al momento le cose non vanno benissimo nemmeno dal punto di vista professionale. La scorsa edizione di Affari Tuoi ha conquistato un successo notevole ma quest’anno si sta scontrando con La Ruota della Fortuna, il conduttore fino ad ora ha dovuto fare i conti con dolorose sconfitte.

A quanto pare Stefano De Martino sarebbe anche infastidito dall’approdo della sua ex moglie in Rai. Da poco è stata ospite di Ballando con le Stelle e conduce ‘Matti da legare’ su Rai Radio 2. Stando ai rumors Belen Rodriguez potrebbe anche ottenere la conduzione di Sanremo Giovani. Tutto ciò non fa piacere al suo ex marito? In merito a ciò Giuseppe Candela ha scritto: “I rapporti con la ex non sarebbero così sereni e ritrovarsela nella ‘sua’ Rai non lo renderebbe felice“.