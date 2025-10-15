Cecilia Rodriguez ha partorito, Belen fa una gaffe: ha annunciato la nascita ma…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cecilia Rodriguez ieri ha pubblicato nuovi scatti sul suo profilo Instagram che la ritraggono col pancione ma sembra che proprio nelle scorse ore abbia partorito. Sia lei che il marito Ignazio Moser non vedevano l’ora di diventare genitori, da poco lei ha svelato che il loro è stato un percorso lungo e doloroso perché non riusciva a restare incinta.

La splendida showgirl sperava di rimanere incinta in modo naturale, ma dopo averci provato per ben cinque anni si sono affidati alla scienza e la gravidanza fortunatamente è arrivata subito. La coppia non ha ancora annunciato la bellissima novità ma sembra che la piccola Clara Isabel sia nata.

Belen annuncia la nascita della figlia di Cecilia Rodriguez e Moser poi rimuove la storia su Ig: cosa è successo

Al settimo cielo nelle scorse ore Belen Rodriguez ha annunciato la nascita della nipote sul suo profilo Instagram. Questo è ciò che ha scritto: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”.

La showgirl poco dopo però ha rimosso la storia postata su Instagram, il motivo? Perché probabilmente non si era accorta che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno ancora annunciato la novità. La sua è stata quindi una gaffe, ha rivelato la notizia prima della coppia ed è per questo che ha subito cancellato ma ormai era troppo tardi perché in molti avevano già visualizzato la storia. I neo genitori annunceranno presto la nascita della loro prima figlia? I loro affezionati fan sono felicissimi per loro e sperano di vedere presto la piccola.