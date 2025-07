Cecilia tiene alla larga Belen Rodriguez: “I fatti accaduti sono gravissimi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A distanza di circa due mesi si continua a parlare del rapporto compromesso tra Cecilia e Belen Rodriguez, le due fino ad ora non hanno fatto chiarezza in merito a ciò che è accaduto tra loro ma è certo che non si siano ancora riavvicinate.

La nota conduttrice nelle scorse settimane aveva fatto sapere che tra sorelle succede di litigare, aveva però assicurato che si sarebbero ritrovate come sempre. Ad oggi però non c’è stata nessuna riconciliazione, Cecilia Rodriguez nei giorni scorsi non era nemmeno presente alla festa di compleanno della nipote Luna Marì.

Belen Rodriguez ha provato a riavvicinarsi a Cecilia, lei l’ha rifiutata

Stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip le sorelle Rodriguez sarebbero ancora ai ferri corti e al momento pare che da parte di Cecilia non ci sia nessuna intenzione di far pace.

Il noto giornalista ha fatto sapere che nell’ultimo periodo Belen Rodriguez hanno provato in tutti i modi a riavvicinarsi alla sorella ma è stato tutto inutile perché si è scontrata solo con netti rifiuti da parte della sorella. Tra le varie cose Parpiglia ha detto: “Cecilia non vuole saperne di sua sorella. Le sorelle Rodríguez restano distanti. E i fatti accaduti sono gravissimi“.