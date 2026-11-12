Arisa non parteciperà a Sanremo 2027, la confessione: Stefano De Martino l’ha rifiutata

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Ieri tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa c’era anche Arisa, che si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera professionale, ha parlato anche della prossima edizione del Festival di Sanremo.

I tantissimi fan della kermesse musicale non vedono l’ora di scoprire chi saranno i Big che si esibiranno sul famoso palco dell’Ariston, tra questi però non ci sarà l’amatissima cantante. A farlo sapere è stata proprio lei che, con grande sincerità, ha ammesso di essere stata rifiutata per la prossima edizione.

Arisa ha mandato un brano per il Festival di Sanremo 2027: il ‘no’ di Stefano De Martino

Fabio Fazio le ha chiesto se avesse mandato una canzone per Sanremo 2027, lei ha fatto sapere che ci prova ogni anno, però quest’anno non ci sarà. Ci ha tenuto a precisare che non lo dice per una questione di scaramanzia, al conduttore ha svelato: “Io e Stefano siamo amici e quindi lui mi ha gentilmente avvisato prima che quest’anno non è cosa“.

Arisa ha fatto sapere che parteciperebbe ogni anno al Festival di Sanremo perché le piace veramente troppo. Ha anche detto che lei vive attraverso il suo lavoro, a Sanremo le piacerebbe fare ogni cosa, anche condurlo. La cantante è convinta che Stefano De Martino farà un ottimo lavoro, a detta sua è una persona molto attenta a quello che accade, oltre che raffinata e di gusto. Lei si aspetta uno spettacolo nazionalpopolare e divertente, ma con qualcosa in più.