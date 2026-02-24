Arisa sogna di avere un figlio? Parla lei: “Sarebbe un modo per canalizzare l’amore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arisa è stata ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT dove si è lasciata sfuggire delle rivelazioni anche sulla sua sfera personale.

L’amatissima cantante ha ammesso che le dispiace il fatto di aver investito tanto sulla sua sfera professionale e poco sulla vita privata. A detta sua le dispiacerebbe molto ritrovarsi con un pugno di mosche se il suo lavoro dovesse finire in età avanzata. A quel punto preferirebbe che finisse prima, quando potrebbe anche investire sulla vita personale.

Arisa vorrebbe avere un figlio? Cosa ha detto la cantante sulla maternità

Quando Gianluca Gazzoli le ha chiesto se le piacerebbe diventare mamma almeno una volta ha risposto dicendo che ci pensa al fatto che gli anni stanno passando e lei non ha ancora sulla terra una piccola testimonianza della sua vita.

Arisa ha ammesso che le piacerebbe molto fare un figlio, ha poi aggiunto: “Sarebbe anche un modo per canalizzare tutto l’amore che ho verso qualcuno che lo merita naturalmente, cioè che è naturalmente frutto del mio amore e pertanto lo merita tutto”.