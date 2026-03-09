Stefano De Martino su Sanremo 2027: “Sono a credito con la vita, gli ascolti? Il pensiero è paralizzante”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino si sta già preparando per ricoprire il ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026. Sarà per lui un’esperienza ricca di emozioni che gli permetterà di imparare molto, però non sarà certo facile.

A Stefano Corti de Le Iene ha detto che avere un bel po’ di tempo per preparare tutto è un vantaggio. Per lui sarà un anno intenso e lungo ma è molto felice. Ha ricordato che aveva 19-20 quando approdò ad Amici e la sua vita cambiò totalmente. A lui andava già bene in quel modo, pensa infatti di essere a credito con la vita ed ora lo è ancora di più.

Stefano De Martino ‘pronto’ per Sanremo 2027: cosa ha detto il conduttore in merito agli ascolti

Quando ha ricevuto la proposta dalla Rai lo ha detto subito alla sua famiglia, facendosi però promettere di non dirlo a nessuno. Quando ha guardato Carlo Conti all’Ariston si è emozionato perché ha capito che il suo affetto era sincero. Per lui è tempo di lavorare, specie perché non ha un’infinita gavetta come volti storici della televisione, ma a detta sua ci vuole anche un po’ di fortuna a volte.

Cosa ha rispetto ai suoi predecessori? Meno esperienza e più incoscienza, crede però che questo possa giocare a favore oppure contro. Stefano De Martino ha poi svelato: “Credo che sia un pensiero paralizzante quello degli ascolti. Bisogna fare una cosa in cui ti riconosci, bisogna fare un bello spettacolo poi i numeri devono essere un effetto collaterale”. Il suo primo pensiero non è dedicato agli ascolti, però quello è il metro di giudizio del loro lavoro.