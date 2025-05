Antonella Mosetti, dure critiche dopo l’Isola dei famosi: l’ex naufraga sbotta sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare l’Isola dei famosi. Sin dall’inizio del suo percorso aveva ammesso di essere in crisi e dopo aver provato a resistere per due settimane ha preferito interrompere l’avventura vissuta in Honduras.

L’ex naufraga è già tornata in Italia, prima di arrivare è però finita al centro di molte critiche e polemiche. Il motivo? A causa di una foto postata sui social che la ritraeva nel resort con una sigaretta e non solo. Lei mentre era in viaggio ha approfittato di uno scalo per replicare alle critiche con un lungo sfogo sul suo profilo Instagram.

Antonella Mosetti dopo l’Isola dei famosi replica alle critiche: cosa ha detto l’ex naufraga

La nota showgirl ci ha tenuto a far sapere che ha deciso di ritirarsi all’Isola dei famosi a causa di alcune difficoltà sia mentali che fisiche che le hanno impedito di proseguire il suo percorso. Ha poi continuato dicendo che non sa usare bene i social e il fatto che abbia pubblicato una foto che la ritrae con una sigaretta in bocca non significa che si stesse divertendo.

Riferendosi poi alle critiche relative a Spadino e Nunzio ha detto: “Sono stata tirata in ballo insieme a due ragazzi che potrebbero essere miei figli e questo mi dispiace molto. Soprattutto perché in queste settimane mi avete conosciuto e avete visto che persona sono”. Antonella Mosetti prima di salutare tutti ha anche detto che spesso i giornalisti sanno essere poco corretti e per evitare di dare spunto a certi articoli fuori luogo imparerà ad usare meglio Instagram.