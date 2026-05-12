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Lo Juventus Club Manfredonia protagonista allo JOFC Day 2026 in Sicilia

Anche il Club Official Juventus Manfredonia ha preso parte allo JOFC Day 2026, il tradizionale appuntamento annuale organizzato dalla Juventus e dedicato ai presidenti e referenti degli Official Fan Club bianconeri provenienti da tutto il mondo.

L’edizione 2026, ospitata il 9 e 10 maggio nella splendida cornice dell’UNA Hotels Giardini Naxos di Messina, ha riunito oltre cinquecento Club ufficiali Juventus per due intense giornate all’insegna del confronto, della programmazione e della passione bianconera.

A rappresentare il nostro Club è stato il Presidente Alessandro Carnevale, presente insieme ai delegati dei più importanti Juventus Official Fan Club nazionali e internazionali.

Nel corso dell’evento sono intervenuti autorevoli esponenti del mondo Juventus: dalla proprietà, rappresentata da John Elkann, al presidente Gianluca Ferrero, passando per l’ex difensore Sergio Brio, fino all’ospite speciale Michel Platini, autentica leggenda della storia bianconera.

Le due giornate hanno permesso di approfondire temi strategici legati al futuro del progetto JOFC, rafforzando ulteriormente il legame tra la società e i tifosi che, ogni giorno, rappresentano con orgoglio il marchio Juventus sui territori, attraverso passione, appartenenza e spirito di aggregazione.

Per il Club Juventino Manfredonia, la partecipazione allo JOFC Day 2026 ha rappresentato non solo un grande motivo di orgoglio, ma anche la conferma di quanto la passione bianconera continui a unire persone, territori e generazioni sotto un’unica bandiera.

Essere presenti in un contesto così prestigioso significa portare in alto il nome della nostra città e condividere, con orgoglio e appartenenza, i valori che da sempre contraddistinguono il mondo Juventus: passione, amicizia, identità e amore infinito per questi colori.