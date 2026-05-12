Uomini e Donne, Ciro ha scelto Elisa: la foto anticipa il finale del trono

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ciro ha scelto Elisa a Uomini e Donne? La foto di Witty non lascia dubbi

La puntata della scelta non è ancora andata in onda, ma sul web ormai sembrano esserci pochissimi dubbi: Ciro avrebbe scelto Elisa a Uomini e Donne.

A far esplodere l’entusiasmo dei fan è stata una foto pubblicata sui canali ufficiali di Witty TV e del programma, che avrebbe di fatto anticipato il finale del percorso del tronista. Dopo settimane di dubbi tra Elisa e Martina, il pubblico sembra ormai convinto che sarà proprio Elisa la scelta finale di Ciro.

La foto pubblicata da Witty scatena i social

Screenshot

Nelle ultime ore i fan del dating show di Maria De Filippi hanno iniziato a commentare una foto comparsa online sui canali ufficiali legati a Uomini e Donne.

L’immagine, secondo molti utenti, rappresenterebbe un chiaro indizio sulla decisione del tronista. In pochi minuti il contenuto è diventato virale sui social, dove tantissimi telespettatori hanno iniziato a parlare della possibile scelta di Elisa.

Anche nelle ultime puntate andate in onda, il rapporto tra Ciro ed Elisa è apparso sempre più intenso rispetto a quello con Martina. Tra confronti accesi, chiarimenti e momenti di forte complicità, il loro percorso ha conquistato gran parte del pubblico.

Il percorso di Ciro ed Elisa

Fin dall’inizio del trono, Elisa è stata una delle corteggiatrici che più hanno colpito Ciro. Le loro esterne sono spesso state caratterizzate da forte attrazione e dialoghi molto personali.

Non sono mancati momenti di crisi e incomprensioni, ma proprio queste difficoltà hanno reso il loro rapporto uno dei più seguiti della stagione.

Nelle ultime registrazioni, inoltre, diversi segnali avevano già fatto pensare che Elisa fosse in netto vantaggio rispetto a Martina.

Quando andrà in onda la scelta di Ciro

Al momento Mediaset non ha ancora comunicato ufficialmente la data della messa in onda della scelta, ma l’episodio dovrebbe arrivare molto presto su Canale 5.

Nel frattempo, però, la pubblicazione della foto da parte di Witty sembra aver anticipato quello che i fan aspettavano da settimane: Ciro avrebbe deciso di lasciare il programma insieme a Elisa.

I fan già esultano sui social

Sui social network il pubblico si è già diviso tra chi sostiene la coppia e chi avrebbe preferito Martina come scelta finale.

Molti utenti, però, hanno commentato positivamente la possibile decisione del tronista, sostenendo che con Elisa sia sempre esistita una sintonia diversa rispetto alle altre frequentazioni viste nel programma.

Ora non resta che attendere la puntata ufficiale per vedere il momento della scelta e la reazione dei protagonisti in studio.