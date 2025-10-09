Grande Fratello, Anita Mazzotta non ha rapporti con il padre da 15 anni: “Non mi ha mai voluta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alcuni concorrenti del Grande Fratello in giardino hanno ricordato una delle domande alle quali hanno dovuto rispondere ai provini, Anita Mazzotta si è lasciata sfuggire una rivelazione che ha spiazzato tutti.

La domanda era ‘Esci dalla Casa se vedi entrare chi?’, lei ha fatto sapere che andrebbe via se entrasse suo padre. Domenico ignaro del loro inesistente rapporto si è stranito e le ha detto che dovrebbe essere contenta, ma quando ha scoperto che i due non hanno nessun rapporto le ha chiesto scusa.

Anita Mazzotta parla del padre al Grande Fratello: cosa ha detto sul loro ‘rapporto’

La gieffina ha fatto sapere che il padre non l’ha mai voluta, non l’ha mai accettata perché è una femmina. Ai suoi compagni di avventura ha poi raccontato che la madre lo ha lasciato quando lei aveva un anno e mezzo, quando ne aveva cinque ha trovato il suo numero di telefono e lo ha chiamata, ma lui non ha risposto.

Nel giorno del suo decimo compleanno la madre le ha detto che il padre l’aveva chiamata per invitarla ad andare da lui a Brindisi. Tante sono state le emozioni che ha provato in quel momento, ricorda di essere scoppiata anche a piangere. Anita Mazzotta ha trascorso una settimana insieme all’uomo, l’anno successivo avrebbero dovuto rifarlo ma non si sono più né visti né sentiti.