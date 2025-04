Alfonso Signorini verso la conduzione di Pomeriggio 5? Il conduttore fa chiarezza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da anni Alfonso Signorini è al timone del Grande Fratello ma dopo l’ultima edizione non ha dato appuntamento ai telespettatori per la prossima edizione del reality. Si è trattata di una distrazione? Qualche giorno dopo ha fatto chiarezza dicendo che sentiva il bisogno di prendere una pausa e non sa ancora quanto durerà.

Il noto conduttore aveva ribadito che in quel momento voleva solo fermarsi e ritrovare se stesso, non è quindi noto se condurrà la prossima edizione del Grande Fratello oppure no. Intanto, di recente si è ritrovato al centro di un chiacchierato rumors. Quale? C’è chi sostiene che condurrà Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino.

Alfonso Signorini condurrà Pomeriggio Cinque? Cosa ha detto il conduttore

Dopo aver fatto una vacanza in Australia Alfonso Signorini ha registrato una nuova puntata di ‘Boom’ e durante la chiacchierata con la nota giornalista Grazia Sambruna è venuta fuori l’indiscrezione sulla sua presunta conduzione del programma di Canale 5.

A quanto pare lui non sapeva che stava circolando questo rumors e lo ha subito smentito dicendo: “Io conduttore di Pomeriggio 5? Ma va là, sono tutte fandonie. Lo posso dire? Sono tutte balle. Non condurrò Pomeriggio 5, assolutamente no, Myrta Merlino può stare tranquilla”.