Alfonso Signorini condurrà l’Isola dei famosi? Dubbi di Mediaset su Veronica Gentili

Dopo il Grande Fratello vedremo Alfonso Signorini anche al timone dell’Isola dei famosi? Il noto reality andrà in onda su Canale 5 tra qualche settimana ma non è stato ancora annunciato chi sarà il conduttore che prenderà il posto di Vladimir Luxuria.

Negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi, ma non è arrivato nessun comunicato ufficiale. Nelle ultime ore Dagospia ha lanciato una nuove indiscrezione in merito alla nuova edizione del reality che sta catturando non poco l’attenzione dei fan. Sul noto sito si legge che sta circolando una ‘pazza idea’ dalle parti di Cologno Monzese, cioè quella di affidare ad Alfonso Signorini la conduzione dell’Isola dei famosi.

Alfonso Signorini condurrà l’Isola dei famosi? Spunta l’indiscrezione

Per diverso tempo i rumors sono ruotati intorno al nome di Veronica Gentili, la notizia però non ha mai trovato conferma e sembra che la conduzione da parte sua non sia più così sicura. Il motivo? Su Dagospia si legge: “L’idea è nata dopo i dubbi in azienda sul nome di Veronica Gentili, considerata in pole position nelle ultime settimane, dopo aver già archiviato Diletta Leotta….”

Dopo essere stato impegnato per quasi sei mesi con la conduzione del Grande Fratello Alfonso Signorini sarà pronto a sbarcare ancora su Canale 5 con l’Isola dei famosi? Non è noto se Mediaset gli abbia davvero offerto la conduzione del reality, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.