Alex Belli si sfoga con Guendalina al GF Vip sul risentimento di Giulia: “Vai avanti, giriamo pagina”

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Ci sono stati accesi scontri di recente tra Alex Belli e Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip, attriti che stanno mettendo a rischio la loro amicizia nata molti anni fa. L’attore le ha più volte chiesto scusa per le dure parole pronunciate nei suoi confronti ed era convinto che tra loro fosse tutto risolto, ma si è reso conto che non è così.

Giulia Provvedi prova ancora risentimento nei confronti del gieffino, lo ha detto chiaramente a Marina La Rosa e Andreas Muller. Durante una chiacchierata ha infatti ammesso che non riesce ancora a lasciarsi tutto alle spalle, nonostante abbia accettato le scuse di Alex Belli. Nei confronti di quest’ultimo intende essere carina ed educata dopo il chiarimento, ma non se la sente di essere amichevole e scherzosa come prima.

Alex Belli stupito dal risentimento di Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip: il gieffino si sfoga con Guendalina

Mentre era in cucina l’attore ha chiesto a Guendalina Tavassi cosa abbia ancora Giulia Provvedi con lui, non capisce perché appare risentita nei suoi confronti dopo che si sono chiariti. Alla gieffina ha raccontato che si è intromessa quando parlava di Roncaccia e Varsi mettendo in dubbio la sua galanteria.

Le parole di Alex Belli hanno molto sorpreso la Tavassi che non era a conoscenza del fatto che Giulia non abbia superato i battibecchi con il gieffino. L’attore pensa che dovrebbero smetterla e voltare pagina, ha anche chiesto aiuto a Guendalina per affrontare la situazione che si è creata. Lei gli ha consigliato di provare a cambiare approccio nei confronti di Giulia. Si tornerà a parlare del loro conflittuale rapporto nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip?