X Factor 2026, anticipazioni 29 ottobre: tutte le assegnazioni del secondo Live e l'ospite della serata

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Torna giovedì 29 ottobre il secondo Live di X Factor 2026, appuntamento che si preannuncia decisivo per i concorrenti ancora in gara. Dopo l’eliminazione di Alice Fregoso e il ritorno di Teo Bok grazie allo Škoda X Pass, la competizione riparte con dodici artisti pronti a conquistare pubblico e giudici. Le assegnazioni scelte da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi promettono sfide molto diverse tra loro, tra grandi classici internazionali, cantautorato italiano e pop contemporaneo. Anche questa settimana non mancheranno tensioni e colpi di scena, con il rischio eliminazione sempre più concreto. Chi canterà i brani più difficili della serata? Quali assegnazioni hanno scelto i giudici per i loro concorrenti? E chi sarà l’ospite del secondo Live di X Factor 2026?

X Factor 2026, come cambia la gara nel secondo Live

Dopo i colpi di scena della scorsa settimana, la gara torna al format tradizionale. I dodici concorrenti verranno suddivisi in due manche e i meno votati dovranno affrontare il ballottaggio finale.

La decisione sull’eliminazione spetterà ai giudici. Se un concorrente riceverà almeno tre voti contrari dovrà lasciare immediatamente il programma. In caso di parità scatterà invece il meccanismo del Tilt, con gli ultimi 200 secondi di televoto affidati esclusivamente al pubblico da casa.

Alla conduzione del Live Show torna Giorgia, mentre al tavolo dei giudici siederanno ancora Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, chiamati a difendere i propri artisti in una fase sempre più delicata della competizione.

X Factor 2026, tutte le assegnazioni dei giudici

Per il secondo Live Show i giudici hanno scelto repertori molto diversi. Francesco Gabbani ha assegnato a Giacomo Calò un mashup tra Diavolo In Me e X colpa di chi? di Zucchero, agli Scraffs Charlie fa surf dei Baustelle e a Teo Bok I Wish di Stevie Wonder.

Irama punta invece su New York, New York per Le Distanze, C’è tempo di Ivano Fossati per Lenanie e UNETHICAL di Faouzia per Patrizia.

Jake La Furia affida ad Alex Fontana Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead, ad ALÌA Hola (I Say) di Marco Mengoni e Tom Walker e a Veronica la difficile Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.

Paola Iezzi ha invece scelto As the World Caves In di Matt Maltese per Camilla, Mrs. Robinson nella versione dei The Lemonheads per i Mad-Dog e I romantici di Tommaso Paradiso per Manu.

Si tratta di assegnazioni molto diverse tra loro che potrebbero incidere notevolmente sugli equilibri della serata.

X Factor 2026, chi è l’ospite del secondo Live e dove vedere la puntata

L’ospite musicale della serata sarà MEEK, progetto artistico della cantante, producer e songwriter britannica Georgia Meek.

L’artista arriva sul palco di X Factor forte di milioni di streaming e del successo internazionale di Fabulous, brano che ha ottenuto ottimi risultati anche in Italia. Dopo Marco Mengoni, protagonista del primo Live, sarà quindi lei ad arricchire il secondo appuntamento dal vivo della stagione.

Il secondo Live Show di X Factor 2026 andrà in onda giovedì 29 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata sarà disponibile anche su Sky Go e on demand. Per chi segue il programma in chiaro, restano confermati gli appuntamenti settimanali su TV8 e Cielo, oltre al Daily quotidiano che racconta prove, assegnazioni e preparazione degli artisti in vista del palco.