Attualità Italia
Sindacato Polizia: “Preoccupa scarcerazione Siher, a rischio piazze e operatori di Polizia”
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|CORTEI: PAOLONI (SAP), PREOCCUPA SCARCERAZIONE SIHER. A RISCHIO SICUREZZA PIAZZE E OPERATORI DI POLIZIA
|La decisione di scarcerare Youssef Siher “preoccupa e lascia allibiti. Tale decisione provoca la conseguenza di rendere indeterminati i comportamenti potenzialmente pericolosi e mette a rischio sia la sicurezza delle piazze che degli operatori che devono garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni”. Ad affermarlo è il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, secondo cui: “Quanto emerso negli ultimi giorni palesa la volontà di Siher di mettere in atto e organizzare, se non addirittura di promuovere, comportamenti violenti, soprattutto nei riguardi delle forze dell’ordine”.
“Se di fronte a tali fatti viene meno l’effettività delle sanzioni – conclude Paoloni – anche le norme specifiche messe in campo sono, di fatto, svilite e chi delinque si sente legittimato a proseguire nei propri intenti”.