The Traitors Italia 2, dal 6 novembre su Prime Video: ecco cosa cambia nella nuova stagione

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L’attesa è quasi finita per i fan di The Traitors Italia. Il reality basato su strategie, alleanze e tradimenti torna infatti con la sua seconda stagione su Prime Video, pronto a regalare nuovi colpi di scena e una competizione ancora più imprevedibile. Dopo il successo della prima edizione, il format internazionale vincitore di Emmy e BAFTA si prepara a coinvolgere nuovamente il pubblico italiano con un cast ricco di volti noti e una novità destinata a cambiare gli equilibri del gioco.

La nuova stagione sarà guidata ancora una volta da Alessia Marcuzzi, chiamata a dirigere una sfida fatta di sospetti, bluff e decisioni decisive. Quando esce The Traitors Italia 2? Quanti episodi saranno disponibili su Prime Video? E quali novità attendono concorrenti e telespettatori nella nuova edizione?

The Traitors Italia 2, quando esce su Prime Video

La seconda stagione di The Traitors Italia sarà disponibile su Prime Video a partire dal 6 novembre 2026.

La distribuzione degli episodi avverrà in più tranche. I primi tre episodi saranno pubblicati il 6 novembre, mentre una seconda parte arriverà il 13 novembre. Per conoscere il vincitore bisognerà invece attendere il gran finale previsto per il 20 novembre.

La piattaforma ha quindi scelto una programmazione che accompagnerà gli spettatori per tutto il mese di novembre, aumentando l’attesa tra un appuntamento e l’altro.

The Traitors Italia 2, le anticipazioni sulla nuova stagione

La principale novità di questa edizione riguarda l’introduzione del cosiddetto traditore segreto. Si tratta di un concorrente chiamato ad agire nell’ombra, mantenendo nascosta la propria identità e cercando di influenzare il gioco senza essere scoperto. Una novità che promette di aumentare ulteriormente tensioni, sospetti e colpi di scena.

Il meccanismo di base resta però invariato. I concorrenti dovranno collaborare nelle missioni per incrementare il montepremi, ma tra loro si nasconderanno alcuni traditori pronti a sabotare il gruppo. I partecipanti leali dovranno invece individuare gli infiltrati ed eliminarli prima della finale.

Se almeno un traditore riuscirà ad arrivare fino all’ultima puntata, conquisterà l’intero montepremi. In caso contrario saranno i concorrenti leali rimasti in gara a dividersi la vincita.

Alessia Marcuzzi guida un cast ricco di volti noti

Alla conduzione torna Alessia Marcuzzi, confermata dopo la prima stagione. Nel cast figurano numerosi personaggi conosciuti dal pubblico televisivo e social, tra cui Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre.

Con un gruppo così eterogeneo, le dinamiche del gioco promettono di essere particolarmente imprevedibili. Tra strategie, alleanze e tradimenti, The Traitors Italia 2 si prepara a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno televisivo, con un debutto fissato per il 6 novembre su Prime Video.