Love For Rent, dal 23 novembre su Mediaset Infinity: cast, trama e anticipazioni della nuova serie turca

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una nuova storia d’amore è pronta a conquistare il pubblico delle serie turche. Dal 23 novembre debutta su Mediaset Infinity Love For Rent, la romantica dizi che ha riscosso un enorme successo in Turchia grazie alla chimica tra i protagonisti Elçin Sangu e Barış Arduç. La piattaforma renderà disponibile un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì, offrendo agli spettatori un appuntamento quotidiano con una delle commedie romantiche più apprezzate degli ultimi anni.

Tra sentimenti, equivoci e intrighi familiari, la serie promette di tenere compagnia agli appassionati del genere per molti mesi. Quando va in onda Love For Rent? Qual è la trama della nuova serie turca di Mediaset Infinity? E chi sono gli attori protagonisti della storia?

Love For Rent, quando va in onda e dove vedere la serie

L’arrivo di Love For Rent è fissato per lunedì 23 novembre su Mediaset Infinity.

La serie sarà disponibile esclusivamente in streaming on demand e seguirà una programmazione giornaliera. Gli episodi verranno infatti pubblicati dal lunedì al venerdì, permettendo al pubblico di seguire con continuità le vicende dei protagonisti.

La piattaforma continua così a investire sulle produzioni turche, un genere che negli ultimi anni ha ottenuto ascolti e visualizzazioni sempre più importanti anche in Italia.

Love For Rent, trama e anticipazioni della nuova serie turca

Al centro della storia troviamo Defne Topal e Ömer İplikçi, due persone appartenenti a mondi completamente diversi.

Defne è una giovane cameriera che vive con la nonna, il fratello e la sorella dopo la perdita dei genitori. Ömer, invece, è un affermato uomo d’affari che gestisce le attività della sua famiglia e conduce una vita molto lontana da quella della ragazza.

Le loro esistenze si intrecciano quando gli zii di Ömer organizzano un piano per spingere il manager a sposarsi. Defne viene così coinvolta in un accordo che dovrebbe favorire la nascita di una relazione sentimentale tra i due protagonisti.

Tuttavia, quello che inizialmente sembra soltanto un gioco finirà per trasformarsi in qualcosa di molto più complicato, dando vita a una storia ricca di emozioni, colpi di scena e situazioni impreviste.

Love For Rent, cast e protagonisti della fiction

A guidare il cast di Love For Rent sono due volti amatissimi dal pubblico delle serie turche.

La protagonista Defne è interpretata da Elçin Sangu, attrice e modella nata a Smirne che gli spettatori italiani hanno già conosciuto grazie ad altre produzioni di successo.

Accanto a lei troviamo Barış Arduç, che presta il volto a Ömer İplikçi. L’attore svizzero-turco è considerato uno dei protagonisti più apprezzati della televisione turca e proprio la sua intesa con Elçin Sangu è stata uno degli elementi che hanno contribuito al successo della serie.

Nel cast figurano inoltre Salih Bademci, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen, Kerem Fırtına, Sanem Yeles, Onur Büyüktopçu e Osman Akça, chiamati a dare vita ai personaggi che accompagneranno i protagonisti nel corso della storia.

Con una trama romantica, un cast molto popolare e una programmazione quotidiana, Love For Rent si candida a diventare uno dei nuovi titoli di punta di Mediaset Infinity a partire dal 23 novembre.