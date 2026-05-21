Alessandra Mussolini commenta il suo percorso al GF Vip: qual è stato il momento più duro

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Dopo aver trascorso 64 giorni al Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini ha vinto il reality ed era al settimo cielo. Lei è sempre stata uno dei personaggi più chiacchierati, nel bene e nel male ha sempre catturato l’attenzione dei telespettatori.

In un’intervista rilasciata a TgCom24 ha commentato il percorso che ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani e ha svelato qual è stato il momento che l’ha maggiormente mandata in crisi. In merito a ciò ha detto: “Quando ho litigato con Antonella Elia mentre stavo mangiando quel piatto di spaghetti in brodo e glielo volevo rovesciare in testa, perché mi sono ricordata dei litigi con nonna Romilda“.

Perché Alessandra Mussolini ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip? Le rivelazioni della vincitrice

Quando ha comunicato alla sua famiglia la sua intenzione di partecipare al reality loro non erano d’accordo, ma è stato anche questo, oltre al fatto che si è definita ‘matta’, a spingerla ad intraprendere questa avventura.

Al Grande Fratello Vip ha cambiato le sue abitudini, non ha più dato importanza al bagno e al fatto che in sedici dovevano condividerne uno solo e ha smesso di mettere lo zucchero nel cappuccino. Ciò che le è mancato di più è stata la mamma e tutta la sua famiglia, però sapeva che fuori la stavano supportando. Alessandra Mussolini ha poi ammesso di aver avuto una paura per tutta la durata del reality: “Ho avuto paura di aver detto qualcosa di grave, ma l’ho detto con piacere. Sono stata me stessa, come andava, andava”.