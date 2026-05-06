Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip: la reazione di Antonella Elia

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È andata in onda ieri sera la 14esima puntata del Grande Fratello Vip durante la quale è stata eletta la seconda finalista del reality, Alessandra Mussolini.

Al ballottaggio sono finite l’ex europarlamentare e Adriana Volpe dopo essere state in settimana le concorrenti più votate. Mentre erano in studio per scoprire il verdetto Ilary Blasi ha chiesto ad Antonella Elia di raggiungerli per comunicare lei la decisione del telespettatori.

Alessandra Mussolini eletta seconda finalista al GF Vip: come ha reagito Antonella Elia in studio

Con la busta d’oro tra le mani la showgirl sperava sicuramente in un verdetto diverso dal momento che gli attriti con Alessandra Mussolini nella casa più spiata dagli italiani aumentano sempre di più. Negli ultimi giorni il loro rapporto è addirittura peggiorato, infatti gli scontri non sono mancati.

Nei giorni scorsi c’è stata anche una lite alquanto animata al Grande Fratello Vip tra le due gieffine, nessuna delle due sembra essere intenzionata a chiarirsi. Quando Antonella Elia ha letto il contenuto della busta ha subito fatto una faccia molto irritata, in studio ha ammesso: “Sono veramente dispiaciuta, più di così non potrei. Io non capisco che la acclamate così tanto, vi fa così tanto ridere? Che ci trovate di tanto divertente?”