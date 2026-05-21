Aggressione durante la Notte Colorata di Manfredonia, emessi 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane

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IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA EMETTE 4 PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE URBANE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RESISI PROTAGONISTI DI UNA VIOLENTA AGGRESSIONE A MANFREDONIA

La Polizia di Stato prosegue nell’attività di contrasto alla c.d. “malamovida” e ai fenomeni di devianza giovanile.

In particolare, il Questore della Provincia di Foggia ha emesso 4 provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (c.d.DACUR), noto anche come “Daspo Urbano”, nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta a Manfredonia.

Le misure adottate rappresentano il risultato dell’attività compiuta dal personale del Commissariato P.S. di Manfredonia che ha minuziosamente analizzato le azioni poste in essere dai quattro soggetti e culminate in una violenta aggressione perpetrata ai danni di un giovane durante la “Notte bianca” del Carnevale di Manfredonia. La violenta azione è avvenuta nel pieno centro cittadino e nelle immediate vicinanze di locali di pubblico intrattenimento alla presenza di numerose persone, determinando dunque un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.

In seguito all’avvenuta notifica dei DACUR, i destinatari, per almeno un anno, non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi, nonché nei locali di pubblico intrattenimento, posti nella zona della “movida” di Manfredonia, area urbana, ove sono state poste in essere le violente condotte.